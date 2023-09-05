Нижегородский адвокат осужден за вымогательство 16 млн рублей

Канавинский районный суд приговорил к 2,5 года лишения свободы адвоката Нижегородской коллегии адвокатов Артема Перепелкина. Его признали виновным в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в региональном СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Установлено, что в октябре 2021 года подсудимый сговорился с двумя жителями, чтобы получить деньги от родственницы женщины, арестованной за тяжкое преступление. Адвокат убедил родственницу обвиняемой, что у него есть связи в правоохранительных органах и за 16 млн руб. он может посодействовать смягчению приговора и прекращению уголовного дела. Попытку передать юристу часть взятки в 7,5 млн руб. пресекли сотрудники ФСБ.

Вину адвокат признал полностью. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Елена Ковалева