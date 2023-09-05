В Сочи школьникам из семей мобилизованных выплачивают по 50 тысяч рублей

В Сочи к новому учебному году выплачивают по 50 тыс. руб. школьникам из семей мобилизованных. Средства направлены из благотворительного фонда «Скорей добрей», сообщает пресс-служба мэрии.

Направить школьникам выплаты поручил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Оказать целевую финансовую поддержку на подготовку к новому учебному году планируют до конца сентября.

Для получения выплаты родителям нужно обратиться с заявлением в Координационный совет. Главное условие — наличие у отца, находящегося в зоне СВО по контракту в качестве мобилизованного или добровольца, постоянной регистрации на территории курорта.

В настоящее время на курорте действуют 11 мер поддержки семей мобилизованных и добровольцев. У детей есть возможность бесплатно передвигаться на общественном транспорте и питаться в школах. К тому же не начисляется родительская плата за посещение детского сада и муниципальных организаций дополнительного образования.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram