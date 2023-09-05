Дончане увеличили траты на ювелирную продукцию на 21% в первом полугодии

В первом полугодии 2023 года жители Ростовской области потратили на ювелирные украшения 3,3 млрд руб., что на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные приводят аналитики сети Sokolov.

По объему продаж ювелирной продукции Ростовская области занимает второе место в ЮФО. Лидером стал Краснодарский край, где рынок увеличился на 10% — до 6,2 млрд руб. Также в тройку лидеров округа вошла Волгоградская область, где рост продаж составил 11% (1,5 млрд руб.).

Средний чек на украшения в Ростовской области по итогам первого полугодия составил 8 055 руб., что на 23% больше, чем в первые шесть месяцев прошлого года.

«Самый высокий средний чек в Южном федеральном округе был зафиксирован в Краснодарском крае — жители региона тратят на изделия в среднем 8 674 руб.»,— сообщает пресс-служба Sokolov.

Анастасия Назарова