Центр боевой подготовки для участия в СВО открылся в Нижегородской области

Учебный центр специального назначения «Сталь» открылся в Нижегородской области, сообщил замгубернатора Андрей Гнеушев. Учреждение будет готовить бойцов к участию в военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Нижегородской области Фото: правительство Нижегородской области

Для «Стали» разработаны программы штурмовой и огневой боевой подготовки, а также программы по тактической медицине и курсы операторов беспилотников. Все инструкторы центра участвовали в СВО, большинство служили в ЧВК «Вагнер».

Кроме того, в «Стали» планируют создать аналитический центр военных технологий, который будет разбирать современные методы ведения боевых действий и внедрять технологические решения для фронта.

В ближайшее время в «Стали» начнет тренироваться батальон «Серафима Саровского» и спецотряд «Родня», сообщил писатель и политик Захар Прилепин. Центр был создан его фондом совместно с правительством Нижегородской области.

Ирина Николаева