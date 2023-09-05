Нижегородский подросток больше суток стоял в болоте в ожидании помощи

Сотрудники нижегородской полиции и исправительной колонии №16 спасли подростка, который попал в болото и не смог выбраться самостоятельно. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ, в середине августа в Лысковском районе молодой человек с друзьями отправился отдыхать на местные озера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Цицинова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Цицинова, Коммерсантъ

После того, как подростки стали расходиться по домам, молодой человек заявил, что хочет «побыть один». Через двое суток родители заметили, что друзья сына вернулись, а его нет дома, и заявили в полицию.

Первым к месту происшествия прибыл подполковник полиции Александр Зудин. Он привлек к поискам кинолога лысковской колонии Александра Семагина. Взяв след, собака привела их к болотистой местности, где был найден увязший в трясине подросток. Он понимал, что любое движение может осложнить его положение, поэтому неподвижно стоял в болоте больше суток.

Подростка вытащили, оказали ему доврачебную помощь и направили в больницу.

Андрей Репин