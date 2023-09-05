Мэрия Челябинска разрешила построить торговый комплекс в Металлургическом районе

Администрация Челябинска утвердила документацию по планировке территории для строительства торгового комплекса в Металлургическом районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Застройка планируется в границах улиц Румянцева, Байкальской, Липецкой и шоссе Металлургов. Согласно пояснительной записке, там планируется разместить магазин с подземной автостоянкой на 15 машиномест. Площадь застройки составляет 1,27 тыс. кв. м., площадь в границах проектирования — 26 тыс. кв. м.

Инициатором проекта выступает индивидуальный предприниматель Рузанна Григорян. По данным «СПАРК-Интерфакс», основной вид ее деятельности связан с работой ресторанов и кафе.

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