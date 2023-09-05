В Тюмени будут судить работника РЖД, которого обвиняют в сходе вагонов с рельсов

В Тюмени будут судить сотрудника РЖД, который обвиняется в сходе трех грузовых вагонов с рельсов. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, стоимость ремонта вагонов и объектов инфраструктуры составила более 1 млн руб.

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По версии следствия, 7 сентября 2022 года вагоны, которые были нагружены щебнем, сошли с рельсов во время маневровых работ. По данным транспортной прокуратуры, сход вагонов произошел в результате неудовлетворительного содержания стрелочного перевода ответственным должностным лицом.

Сотрудник обвиняется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Полина Хабарова

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