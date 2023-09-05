Полиция задержала находящегося в федеральном розыске жителя Белореченска

Сотрудники ОМВД по Белореченскому району при проверке информации, полученной оперативным путем, задержали 22-летнего жителя Белореченска, подозреваемого в совершении преступлений на территории Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что фигурант уголовных дел, возбужденных по ст. 157 («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») и 158 УК РФ («кража»), скрывался от органов предварительного следствия. Он был объявлен в федеральный розыск.

Сотрудники уголовного розыска, находясь в служебной командировке, смогли задержать подозреваемого по месту его временного трудоустройства. Там он работал около трех месяцев. Молодой человек передан инициатору розыска.

Валерия Каманина

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