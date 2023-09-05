В Петербурге задержали организатора экскурсий по крышам

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 35-летнего хабаровчанина, которого подозревают в организации экскурсий по крышам, сообщили в МВД Медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Полицейские установили, что мужчина привлек к нелегальному бизнесу двух администраторов и пятерых гидов. Доход за полтора года оценили в 9 млн руб. Экскурсии рекламировались в социальных сетях. В отношении их организатора возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве (п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ). По домашним адресам организатора экскурсий и его сообщников прошли обыски, были изъяты банковские карты, электронные носители информации и др. предметы.

По информации «Фонтанки», петербургская полиция обратила внимание на преступную группу больше трех месяцев назад. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности или здоровья потребителей. Однако прокуратура отменила решение о возбуждении дела. Журналисты узнали, что экскурсия на крышу стоила для одного человека от 500 до 1000 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что экскурсии по крышам вызвали общественную дискуссию после трагедии, которая произошла в Москве. В результате незаконном экскурсии по коллектору Неглинки в августе погибли восемь человек. После этого петербургские депутаты заявили, что в осеннюю сессию обсудят возможность запрета или ограничения таких экскурсий.

Об опасных экскурсиях читайте подробнее в материале «Ъ-СПб» — «Депутаты срывают крыши».

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