В Казани директора сетевого магазина осудят за мошенничество

В Казани будут судить 29-летнего директора одного из сетевых магазинов по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в 2020 году обвиняемый под предлогом проверки качества своего мобильника, который он купил в сети магазинов, подготовил документацию якобы для отправки и проверки телефона, указав вымышленные анкетные данные клиента и дефекты. Однако в реальности свой телефон он оставил себе. Позже ему вернули деньги за якобы неисправный мобильник, после чего он добавил средства и купил себе новый телефон. При схожих обстоятельствах он нанес торговой сети ущерб более чем на 150 тыс. руб., уточнили в СКР.

Вину мужчина признал. Кроме того, он погасил весь ущерб.

"Ъ-Казань"