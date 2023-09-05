В Ростове-на-Дону будут судить заочно пятерых европейцев, воевавших в ВСУ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело о наемничестве в отношении пяти европейцев, воевавших на стороне Украины, в отсутствие подсудимых. Об этом сообщила «Ъ» пресс-служба суда. Все фигуранты, граждане разных государств, вернулись домой еще в сентябре 2022 года при обмене пленными.

Шведа Матиаса Густавссона, хорвата Векослава Пребега и британцев Джона Хардинга и Эндрю Хилла обвиняют в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Первым трем также вменяют прохождение обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). Еще одному британцу, Дилану Хили, вменяют пособничество в наемничестве (ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 359 УК РФ).

Заседание сегодня, 5 сентября, прошло в закрытом режиме, поскольку в ходе него был оглашен секретный документ о месте нахождении фигурантов.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону