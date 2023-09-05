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Завершена газификация поселка Пыра в Дзержинске

Работы по газификации поселка Пыра в городском округе Дзержинск завершены 5 сентября. По данным областного правительства, на прокладку более 31 км газопровода и строительство пяти газораспределительных пунктов ушло в общей сложности более 20 лет.

Фото: Правительство Нижегородской области

Фото: Правительство Нижегородской области

Фото: Правительство Нижегородской области

Активная фаза работ по газификации Пыры стартовала в 2021 году со строительства 7 км магистрального газопровода высокого давления. На втором этапе газификации за 151 млн руб. был построен внутрипоселковый газопровод.

Сейчас в Пыре проживает более 2 тыс. жителей, здесь расположено 630 домов частного сектора и многоквартирные дома. Также в поселке выделена территория под индивидуальное жилищное строительство, в том числе для льготных категорий граждан — квартал «Южный».

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае 2023 года был введен в эксплуатацию магистральный водопровод в Пыру. Новый банк развития БРИКС (финансовая организация Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) вложил в этот проект более 500 млн руб.

Андрей Репин

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