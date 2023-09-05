В Свердловской области 6 сентября местами похолодает до -2 градусов

В низинах Свердловской области в среду, 6 сентября, местами ночью похолодает до -2°. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, средняя температура ночью составит +3°…+8°. Днем воздух прогреется до +16°…+21°. Будет переменная облачность, без осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В четверг, 7 сентября, ночью в регионе температура воздуха составит +5°…+10°, днем — +17°…+22°. Ночью осадки не ожидаются, а в дневное время местами пройдет кратковременный дождь.

В пятницу, 8 сентября, ночью будет +7°…+12°, днем воздух прогреется до +15°…+20°. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем — сильный.

Полина Хабарова

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