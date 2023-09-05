17-летняя студентка угнала автомобиль у жителя Удмуртии после знакомства на сайте

В Завьяловском районе Удмуртии в полицию обратился 20-летний местный житель, который рассказал об угоне у него автомобиля Fiat. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, инцидент произошел после знакомства на сайте с девушкой.

В день происшествия молодые люди компанией арендовали домик в селе Завьялово, в котором потерпевший с другом выпили алкоголь и уснули. На утро они обнаружили пропажу автомобиля.

По подозрению в угоне задержали 17-летнюю первокурсницу техникума, которая не имеет права на управление транспортом. По данным полиции, девушка взяла ключи от автомобиля и предложила подругам покататься, после чего они оставили транспорт на соседней улице и ушли домой пешком.

По факту угона возбудили уголовное дело (ст. 166 УК РФ), с девушки взяли подписку о невыезде. За данное преступление ей грозит до трех лет лишения своды. В настоящее время угнанный автомобиль вернули владельцу.