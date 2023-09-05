Ekonika открыла новый магазин

Открылся флагманский магазин «Ekonika Афимолл Сити» — новое концептуальное пространство известной российской компании по производству обуви и аксессуаров, с новым логотипом и символом. Вместо витрин в их классическом понимании посетителей встречают LED-экраны, в центре зала — подиум из облегченного синего бетона, появилась примерочная, которую можно бронировать заранее. С помощью функции Click & Collect на платформе Mercaux консультанты магазина помогают быстро заказать необходимые обувь и аксессуары с доставкой в другой магазин или в другое удобное для клиента время, а пакеты с покупками теперь можно оставлять здесь на временное хранение. Такой сервис планируется внедрять по всей сети. Ожидается, что уже к концу года появится еще один обновленный флагман в Москве, а на 2024 год запланировано открытие магазинов в новом формате и также с увеличенной торговой площадью в других городах России и странах СНГ.

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