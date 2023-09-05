Администрация Уфы объявила конкурс пассажирских перевозок по пяти маршрутам

Управление транспорта и связи администрации Уфы объявило открытый конкурс на пассажирские перевозки по пяти муниципальным маршрутам с нерегулируемыми тарифами. Победители получат свидетельства по одному или нескольким маршрутам сроком на пять лет. Заявки принимаются с 4 сентября по 9 октября.

На конкурс выставлены маршруты №217 «Монтажников – ТК «Центральный», №246 «Монумент Дружбы – Микрорайон «Мечта», №241 «Улица Зеленогорская – Школа-лицей №2», №245 «Микрорайон «Сосны» – СТО (микрорайон «Затон»)» и №295 «Деревня Самохваловка – улица Елкибаева – ТРЦ «Планета». Максимальное количество транспорта — восемь единиц автобусов малого класса— предусмотрено на маршруте №217, минимальное — четыре единицы — на маршрутах №295, №245, №246. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств не установлен.

При определении победителей в качестве критериев будут учитываться количество ДТП, опыт перевозок, характеристики автобусов.

Влада Шипилова

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