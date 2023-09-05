Город-курорт в Лаишево получил название «Казань марина»

В Лаишево город-курорт, в который вложат 24 млрд руб., получил название «Казань марина». Об этом сообщает «Бизнес Online». Мастер-план по развитию данной территории одобрили на заседании совета директоров АО «Корпорация Туризм. РФ», которое и будет заниматься проектом вместе с Татарстаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Площадь города-курорта превысит 72 га. Там будут находиться девять отелей, а также яхтенная марина, которая станет одним из центров туристического маршрута «Великий Волжский путь». Проект будет запущен через четыре года. В данный момент идут поиски инвесторов.

"Ъ-Казань"