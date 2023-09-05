Сварщик из Екатеринбурга погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб 46-летний рядовой из Екатеринбурга Владимир Тагильцев. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на администрацию Каменска-Уральского, родного города мужчины. В сентябре прошлого года уралец заключил контракт и отправился на СВО, где служил в мотострелковом подразделении. При выполнении задачи возле села Давыдов Брод он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Владимир Тагильцев погиб родился в Каменске-Уральском и воспитывался в детском доме. Впоследствии переехал в Екатеринбург, где трудился сварщиком.

С военным простятся в среду, 6 сентября, на Аллее Славы в Каменске-Уральском. Затем его похоронят на Волковском кладбище. Мужчину посмертно наградили орденом Мужества.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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