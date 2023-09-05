Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле приступили к ремонту проспекта Октября

В Ярославле начались ремонтные работы на проспекте Октября. Ремонт проспекта рассчитан на два года, поэтому срок окончания работ — 24 августа 2024 года. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Господин Молчанов пояснил, что работы подрядчик начал 4 сентября, сегодня он приступил к демонтажу бордюров. В ближайшие дни на участке снимут старый асфальт.

Всего на проспекте Октября отремонтируют 5 км. В рамках первого этапа подрядная организация обновит участок от Ленинградского проспекта до Ярославского моторного завода, в рамках второго — участок от завода до Красной площади. Работы выполняет АО «Рыбинское УМСР» за 630 млн руб.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...