В Ярославле приступили к ремонту проспекта Октября

В Ярославле начались ремонтные работы на проспекте Октября. Ремонт проспекта рассчитан на два года, поэтому срок окончания работ — 24 августа 2024 года. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Телеграм Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Господин Молчанов пояснил, что работы подрядчик начал 4 сентября, сегодня он приступил к демонтажу бордюров. В ближайшие дни на участке снимут старый асфальт.

Всего на проспекте Октября отремонтируют 5 км. В рамках первого этапа подрядная организация обновит участок от Ленинградского проспекта до Ярославского моторного завода, в рамках второго — участок от завода до Красной площади. Работы выполняет АО «Рыбинское УМСР» за 630 млн руб.

Алла Чижова