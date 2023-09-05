В нижегородскую инвестдекларацию вписали отрасли быстрого экономического роста

Правительство Нижегородской области утвердило изменения в региональную инвестиционную декларацию, которые связаны с поддержкой импортозамещающих производств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам губернатора Глеба Никитина, в условиях санкционного давления экономика сталкивается с новыми вызовами. «Приоритет для нас сейчас — импортозамещение. В обновленной инвестиционной декларации определены отрасли быстрого роста: промышленность, IT, агропромышленный комплекс, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, транспорт и туризм»,— подчеркнул губернатор.

В документе прописаны меры поддержки, которые могут получить инвесторы. Особое внимание уделено логистическим преимуществам, в числе которых — близость Нижнего Новгорода к Москве и прохождение через регион крупных транспортных коридоров.

Декларация должна дать потенциальным инвесторам пошаговый алгоритм действий при реализации проектов. В ней, в частности, указаны меры поддержки бизнеса, предполагающие стабилизационные гарантии — присвоение статуса приоритетного инвестиционного проекта, заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и специнвестконтракта (СПИК). Также в декларации содержится информация о преференциальных режимах, действующих на территории региона.

Как сообщалось, Нижегородская область входит в тройку лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив ,а по индексу эффективности внедрения регионального инвестстандарта занимает второе место после Москвы.

Андрей Репин