Роспотребнадзор проверит «Школу 800» после жалоб на качество питания

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проверит «Школу 800» после жалоб учеников на качество питания в первый школьный день. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Родители обучающихся пожаловались на питание на странице учреждения во «ВКонтакте». По их словам, детям дали сырые пересоленные котлеты, «ужасного вида кашу», переваренные макароны и недоваренный суп. Кроме того, из-за длинной очереди поесть в этот день смогли не все.

Завтраками и обедами школу обеспечивает ИП Екатерина Левина. После многочисленных жалоб подрядчику вынесено предупреждение, сообщили представители «Школы 800».

«Подрядчик явно не рассчитал нагрузку. Утром во время дегустации качество еды соответствовало всем требованиям. Но за завтраком и обедом сотрудники столовой не справились с потоком детей, образовались очереди, блюда долго пролежали на раздаче, что-то доготавливалось в процессе»,— объяснили ситуацию в учреждении.

ИП Левина пообещала вернуть деньги за завтрак и обед, учесть и исправить все допущенные при организации питания ошибки. Предприниматель наняла больше работников для столовой и начала заранее сервировать столы.

Елена Ковалева