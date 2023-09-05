В Ростове городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ливня

В Ростове-на-Дону в связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

По информации властей, подрядные организации города с ночи 4 сентября ведут работы по очистке ливневок и ликвидации последствий ливня: уборке опавших деревьев и веток.

Жителей Ростова призвали по возможности, воздержаться от выхода на улицу, не оставлять машины возле деревьев, рекламных щитов, строительных площадок и рядом со стоком ливневой канализации.

Анастасия Назарова