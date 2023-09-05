В Челябинске передали в суд дело о страховом мошенничестве с садовыми домами

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, связанным со страхованием садовых домов в Челябинской области. Фигурантами выступают четверо южноуральцев. Материалы дела передали на рассмотрение в Центральный районный суд Челябинска, отмечают в прокуратуре региона.

Как считает следствие, с мая 2016 года по июль 2022 года жители Челябинской области покупали садовые дома, придавали им современный внешний вид и оформляли договоры страхования. Затем они поджигали дома и обращались за выплатами в страховую компанию. Ущерб организации составил более 9,6 млн руб.

«С целью его возмещения наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 11,7 млн руб.»,— уточняют в областной прокуратуре.

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