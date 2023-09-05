В Прикамье расширят меры поддержки для участников СВО

В связи с распоряжением президента РФ Владимира Путина в Пермском крае рассматривается новая инициатива, которая позволит на безвозмездной основе получить земельный участок разным категориям военнослужащих, имеющих звание Героя России или награжденных орденами РФ за заслуги в ходе СВО. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Обсуждение этого законопроекта прошло сегодня на площадке Общественной палаты Пермского края. В дискуссии приняли участие общественники, эксперты и представители краевых министерств и ведомств. В ходе рассмотрения законопроекта были внесены предложения по доработке документа. Все они будут переданы для рассмотрения в краевое правительство. После окончательной редактуры законопроект внесут на рассмотрение в заксобрание, которое может принять документ до конца года.

«Рассмотрели с представителями общественности, правоохранительных органов, краевых ведомств предложения по доработке законопроекта, проработаем возможность их реализации,— отметила председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева.— В большей степени обсуждались вопросы определения круга лиц для получения соцподдержки и необходимые для этого пакеты документов. Отмечу, что все участники заседания единогласно признали новую меру поддержки своевременной и необходимой к реализации».

В Пермском крае уже работает система мер поддержки для участников, ветеранов СВО и членов их семей. Им оказывается социальная, материальная, юридическая и адресная помощь, организована медицинская, психологическая реабилитация. Установлены льготы в сфере образования, летнего отдыха детей, действует приоритетный прием в дошкольные образовательные учреждения. Для бойцов в зоне СВО регулярно формируется и отправляется гуманитарный груз.