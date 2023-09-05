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Собранные в Казани стратегические ракетоносцы Ту-160М передадут до конца года войскам РФ

До конца 2023 года войска РФ получат четыре стратегических ракетоносца Ту-160М, которые выпускают на Казанском авиазаводе. Об этом в ходе совещания с руководящим составом ВС РФ сказал глава Минобороны Сергей Шойгу, передает пресс-служба министерства.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Вначале обсудим, как Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) реализует план поставки тяжелых военно-транспортных самолетов и модернизированных стратегических ракетоносцев»,— сказал министр.

Напомним, стратегический ракетоносец Ту-160М подняли в воздух в конце прошлого года. Тогда были проверены устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

"Ъ-Казань"

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