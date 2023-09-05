В Свердловской области выставили на торги два месторождения за 400 млн рублей

Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (УрФО) выставил на торги два участка недр в Свердловской области. Общая стоимость которых превышает 400 млн руб. Лоты опубликованы на сайте «ГИС Торги».

Стоимость первого лота на право пользования участка «Большереченское» Верхотурском городском округе составляет 300 млн руб. Победитель аукциона получит возможность заниматься геологическим изучением, разведкой и добычей железных руд и кобальта. Площадь участка составляет 4,5 кв. км.

Право пользования участком недр «Чусовское» в Полевском городском округе выставили на торги за 104,1 млн руб. На месторождении есть запасы рудного золота, серебра, меди, серы (112 тысяч тонн). Площадь участка — 2,7 кв. км.

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