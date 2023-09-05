В Крыму пройдет фестиваль WINEPARK by Mriya

Участников ждет насыщенная развлекательная программа

16 сентября на территории WINEPARK пройдет ежегодный фестиваль WINEPARK Fest. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа, арт-пикник и концерт.

На территории WINEPARK будет организовано место встречи виноделов, энологов, экспертов, журналистов и пр. Местные хозяйства поделятся секретами и тенденциями современного производства напитков из винограда и пр. На ремесленной ярмарке можно будет познакомиться с местными производителями и сырами собственного производства WINEPARK.

Основная миссия WINEPARK заключается в развитии энотуризма в России

На винограднике Винного парка состоится open-air, на котором выступят музыканты разных направлений: от классики до современной электронной музыки. С основной площадки фестиваля открывается прекрасный вид на достопримечательности WINEPARK. Также гостей ждет арт-пикник, гриль на открытом воздухе, интересные перфомансы и мастер-классы.

Подробная информация по ссылке.

https://mriyaresort.com/