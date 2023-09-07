Выбрали из меню

Нижегородская область по итогам 2022–2023 годов остается одним из наиболее активных регионов, использующих возможности федерального бюджета для решения вопросов комплексного развития территорий. К таким инструментам в том числе относится так называе­мое инфраструктурное меню: инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК), инфраструктурные облигации, а также специальные казначейские кредиты. Для реализации крупнейших проектов — модернизации электротранспорта, строительства метро и Ледового дворца и других — регион привлек свыше 180 млрд руб. федерального финансирования. Для региона это наименее рисковый финансовый инструмент, отмечают эксперты.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как рассказал в отчете перед законодательным собранием губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в совокупности с субсидиями из федерального бюджета на крупнейшие инфраструктурные проекты регион в последние годы привлек более 180 млрд руб. Ходатайства еще на 65 млрд руб. находятся на рассмотрении. «В результате эффективной и системной работы мы нарастили объем доступных лимитов инфраструктурных бюджетных кредитов до 107 млрд руб., что сделало нас абсолютными лидерами по привлеченным ИБК, позволив обогнать даже столицу», — отметил глава области. По его словам, «многие сторонние и несторонние скептики сомневались в возможности столь масштабного инфраструктурного развития нестоличных регионов, особенно в период вызовов, но сегодня это реальность»: «Цифры значительные, но они полностью соответствуют потенциалу и запросу жителей региона на комфортную жизнь».

На электрическом ходу

Одним из самых масштабных проектов, которые реализуются в регионе с федеральной поддержкой, станет реформа городского электротранспорта в Нижнем Новгороде. На полную модернизацию всего трамвайного движения по концессионному соглашению с ООО «Экологические проекты» (управляется Корпорацией развития Нижегородской области) планируется направить 51 млрд руб. Работы должны завершиться до конца 2026 года. За это время планируется заменить более 149 км путей, модернизируют депо и тяговые подстанции. Параллельно будет идти обновление подвижного состава. Совместное с белорусами производство новых трамваев «МиНиН» организовано в Ворсме. Первые машины уже вышли на линии в Автозаводском и Нижегородском районах города. Всего за два года в Нижний Новгород планируется поставить 170 новых трамвайных вагонов. Полное обновление трамвайной инфраструктуры позволит к 2028 году увеличить пассажиропоток на этом виде транспорта в два раза, до 49 млн человек. В настоящее время идет активная замена трамвайных путей в Сормовском районе и вдоль прос­пекта Гагарина.

Также в рамках реформы на городские маршруты впервые выйдут электробусы. На покупку 113 электробусов и установку 53 зарядных станций региональные власти намерены направить более 5 млрд руб. Электробусы придут на смену выработавшим свой ресурс троллейбусам. Троллейбусное движение планируется сохранить в Сормовском, Канавинском и Московском районах.

Заместитель министра транспорта Денис Рябинин разъяснял, что частичная замена троллейбусов электробусами позволит увеличить протяженность маршрутной сети общест­венного транспорта в Нижнем Новгороде на 31%: электробусы смогут ходить в новые микрорайоны, до которых троллейбусные маршруты не доходят в силу ограниченной контактной сети. По словам заместителя министра, основная часть электробусов выйдет на маршруты в первом квартале 2024 года.

Вышли на лед

Еще один крупный проект, который реализуется с привлечением федерального финансирования, — строительство ледовой арены на 12,5 тыс. мест на Стрелке, рядом со стадионом «Нижний Новгород». Проект обсуждался с 2018 года тоже с большим общественным резонансом: под размещение ледовой арены рассматривалось почти полтора десятка участков в различных районах города. Но уже в 2020 году правительство РФ внесло инициативу в перечень крупных проектов, финансируемых из средств Фонда национального благосостояния и федеральных целевых программ. Арену также строят по концессии: в апреле 2022 года региональные власти заключили с ООО «Ледовый дворец» (дочерняя компания Корпорации развития Нижегородской области) соответствующее соглашение о строи­тельстве, в которое планируется вложить до 15 млрд руб. Официальный срок сдачи объекта — 30 апреля 2025 года.

Докладывая в июне о ходе работ главе правительства РФ Михаилу Мишустину, нижегородский губернатор отмечал, что работы идут с опережением графика. В середине августа на стройке была установлена первая 60-метровая балка над центральной ареной. К этому моменту было смонтировано почти 9 тыс. т металлоконструкций — почти половина от общего объема. Продолжается устройство плит-перекрытий на четырех ярусах и кладка стен внутренних помещений. По графику генерального подрядчика в этом году планируется завершить монтаж всех металлоконструкций.

Ушли под землю

Инфраструктурные бюджетные кредиты являются основным инструментом финансирования при строительстве метро в Нижнем Новгороде. Речь идет о продлении Автозаводской линии до площади Свободы и Сенной площади и Сормовской ветки — до центра Сормова. За счет строительства новых станций к 2028 году пассажиропоток метро должен вырасти в 2,6 раза, до 86 млн пассажиров в год. На строительство планируется направить в общей сложности 56,6 млрд руб. Подрядчиком выступает АО «Моспроект-3».

За основу взят проект, разработанный в 2011 году и адаптированный под современные реалии. Для прокладки тоннеля Автозаводской линии будет вырыто пять стартовых котлованов для запуска проходческих щитов. Директор АО «Моспроект-3» Анна Меркулова ранее говорила, что перед компанией поставлена задача минимизировать воздействие стройки на движение наземного транспорта. Пока в центре Нижнего Новгорода из-за строительства полностью перекрыта для транспорта площадь Свободы и частично — улица Горького. На прилегающих к площади улицах введено ограничение на парковку. По данным на середину августа 2023 года, с площади Свободы уже вынесено 70% сетей связи и 35% сетей водоснабжения, на 30% завершены работы по устройству теплосетей. На Сенной площади стартовый котлован готов более чем на треть. Подготовлена специальная площадка для сборки проходческого щита. Завершается строительство монтажно-щитовой камеры и залит бетон в основание будущей станции.

Также завершается подготовка проектной документации для строительства станции «Сормовская». Ее решили построить в стороне от центра Сормова — в районе улицы Станцион­ной, примерно в полукилометре от главных развязок микрорайона. В минтрансе объясняли это тем, что строительство в центре привело бы не только к закрытию трамвайных маршрутов, которыми пользуются многие жители, но и к сильнейшему коллапсу — важный транспортный узел пришлось бы перекрывать на три года. А в перспективе, с открытием новой станции, метро забрало бы часть пассажиров у трамвая, и это сделало бы напрасными усилия по реконструкции трамвайных сетей. «Этого нельзя допускать, так как именно электротранспорт должен стать каркасом новой транспортной сети Нижнего Новгорода. Это не только наземный транспорт, но и метро, и пригородные поезда. К этому каркасу мы подведем автобусное сообщение. Сейчас перевозки автобусами являются базовыми, но к 2025 году система должна измениться», — пояснял заместитель министра транспорта Денис Рябинин.

Безопасное финансирование

Все эти проекты — крупнейшие в истории региона, и федеральные финансовые инструменты для их реализации оптимальны, так как не несут практически никаких рисков, отмечает председатель комиссии по транспорту в гордуме Нижнего Новгорода Станислав Прокопович. «Такие крупные проекты — это не сиюминутное выделение средств, которые вдруг дали и которые необходимо срочно потратить. Этим проектам предшествует подготовительная работа в несколько лет, которая согласовывается с правительством России на всех этапах. Если говорить, например, о трамвайной концессии, то три-четыре года изучалось состояние парка, путей, контактной сети, депо. И только когда стало ясно, сколько именно необходимо средств, было принято решение и деньги были заложены в федеральный бюджет».

Использование инфраструктурных бюджетных кредитов при реализации крупных проектов в Нижегородской области может быть продолжено. В частности, о необходимости привлечь федеральные средства для проектов, позволяющих вывести транзитный грузовой транспорт за пределы городских магистралей, говорили участники форума по подготовке обновленной стратегии развития Нижегородской области до 2035 года.

Андрей Репин