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Почти 4% туристов осенью намерены посетить Казань

Почти 4% российских туристов, планирующих поездку внутри страны этой осенью, намерены посетить Казань. Исследование провели специалисты OneTwoTrip, передает пресс-служба казанской мэрии.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По числу бронирований туров осенью Казань оказалась четвертой в рейтинге городов страны. Возглавила рейтинг Москва, куда готов поехать почти каждый пятый турист. Второе место занял Санкт-Петербург с 18,2%. Третьим стал Сочи (13,2%).

Всего внутри страны планируют отдохнуть большинство россиян (65,9%).

"Ъ-Казань"

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