Стоимость реставрации крепости Орешек оценили в 10 млрд рублей

На реставрационные работы в крепости Орешек, запланированные на период с 2019 до 2029 года, потребуется около 10 млрд руб., сообщил журналистам директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«В этом году мы потратили около 150 млн: сделали дорожки, покрасили фасады и многие другие вещи»,— рассказал господин Кириллов после пленарного заседания, посвященного 700-летию крепости, которое отмечается в этом году.

В свою очередь, директор филиала музея «Крепость Орешек» Сергей Орлов заявил на заседании, что пандемия короновируса отбросила на несколько лет назад планы по реставрации, но работы ведутся и музей рассчитывает получить на них в том числе федеральное финансирование. В беседе с журналистами господин Орлов уточнил, что речь идет о программе поддержки на сумму около 4 млрд. руб.

В 2023 году исполнилось 700 лет со дня основания крепости Орешек на Ореховом острове в истоке Невы, берущей начало в Ладожском озере. 5 сентября в Петропавловской крепости в связи с этой датой состоялось праздничное пленарное заседание, в котором приняли участие представители администрации Санкт-Петербурга, члены Попечительского совета Государственного музея истории Санкт-Петербурга, директора и сотрудники музеев, историки, археологи и краеведы.

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