Спикер облдумы раскритиковал организацию замены трамваев в Саратове

Спикер Саратовской областной думы Михаил Исаев инициировал парламентское разбирательство с проблемами в работе общественного транспорта Саратова. Политик высказался в личном Telegram-канале.

Господин Исаев рассказал, что от горожан уже несколько дней поступают жалобы на курсирование выпущенного взамен трамваев общественного транспорта. Заменять маршруты пришлось в связи с реализацией проекта скоростного трамвая — в городе меняют пути. «Обращаются саратовцы и из Заводского, и из Ленинского районов», — уточнил спикер облдумы.

Парламентарий напомнил, что весной депутаты областной думы провели общественные слушания по вопросу модернизации электротранспорта. «Чиновники, глядя в глаза горожанам, рассказывали о новых схемах движения автобусов на время реализации проекта, о дополнительных единицах транспорта в утренние и вечерние часы, о том, что все будет сделано для того, чтобы минимизировать неудобства», — пишет депутат.

Михаил Исаев рассказал, что в итоге тематическая горячая линия недоступна, в специально созданном Telegram-канале больше недели не появляются посты, горожанам не отвечают на комментарии, обещанные брифинги не проводят. «Самое главное — в „часы пик“ битком набитые автобусы, в которые на остановках не могут попасть пассажиры», — отметил спикер облдумы.

Господин Исаев поручил председателю комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Александру Бурмаку собрать на площадке облдумы задействованные в ситуации стороны, послушать доклады ответственных и найти решение проблем. «Ситуацию срочно надо исправлять», — резюмировал парламентарий.

Дарья Васенина

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