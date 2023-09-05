В Самаре осужденный за сексуальные преступления оскорбил судью на приговоре

В Самаре 21-летний местный житель, который ранее был осужден за сексуальные преступления, обвиняется в неуважении к суду (ч. 2 ст. 297 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд»,— говорится в сообщении.

Следствие установило, что преступление было совершено 7 августа текущего года в зале судебных заседаний. Судья огласил приговор в отношении обвиняемого по уголовному делу по ст. 132 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 131 и ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Георгий Портнов