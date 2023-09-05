На развитие курорта «Белокуриха горная» в Алтайском крае потребуется 17,6 млрд рублей

По итогам заседания совета директоров АО «Корпорация Туризм.РФ» был утвержден мастер-план развития туристической территории «Белокуриха горная» в Алтайском каре за 17,6 млрд руб. В регионе планируется построить бальнеологический курорт для отдыха и лечения на площади 49,3 га, сообщает краевое правительство.

Согласно утвержденному плану, на территории построят шесть гостиниц и санаториев различных категорий с общим номерным фондом более 1,1 тыс. номеров. Курортная зона будет включать в себя лечебно-оздоровительные, акватермальные центры, многофункциональные залы, спортивные и детские площадки и ресторанные комплексы.

«Новый курорт сможет принимать более 3 тыс. отдыхающих единовременно, а в год в “Белокурихе горной” смогут отдыхать 235 тыс. человек. Будет создано более 1,6 тыс. рабочих мест, существенно вырастут налоговые поступления», – заявил губернатор Виктор Томенко.

Также в рамках встречи был утвержден мастер-план развития территории «Байкальская слобода» в Иркутской области. Проект предусматривает строительство курорта с туристическими комплексами, кемпингами и парками, а также с экологической, спортивной, деловой, культурно-познавательной инфраструктурой. Ожидается, что к 2035 году на территории «Байкальской слободы» будет создано порядка 5 тыс. рабочих мест. Отмечается, что курорт возведут в концепции «нетронутая природа». Предусмотрена высадка деревьев, создание экологических троп и установка биоплато для естественной фильтрации воды в зоне яхтенной марины.

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Александр Киселев