В Зауралье завели дело из-за невыплаты зарплат штату управляющей компании

В Курганской области возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплат (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) работникам управляющей компании, которая занимается эксплуатацией жилого фонда. Проводятся следственные действия, сообщают в региональном управлении СК России.

Установлено, что руководство управляющей компании с июня по сентябрь этого года не выплачивало зарплату 28 своим сотрудникам. Размер задолженности перед ними превысил 3,5 млн руб. При этом в этот период на расчетный счет организации поступали деньги, но они были израсходованы на другие цели.

«На данный момент следствием принимаются меры к установлению всех работников, перед которыми у руководства предприятия, возможно, имеется финансовая задолженность, а также принимаются меры к ее погашению»,— отмечают в управлении СКР по Курганской области.

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