РБК: первую станцию метро во Внуково запустят 6 сентября

Станцию метро «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии откроют завтра, 6 сентября, сообщает РБК со ссылкой на источники. Это будет первая станция метро в аэропорту. Официально в Дептрансе дату пока не подтвердили.

В августе председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко говорил, что строительство станции вышло на завершающую стадию. Площадь станционного комплекса — 12,6 тыс. кв. м. Из международного аэропорта Внуково по подземному пешеходному переходу можно будет попасть из метро в здание терминала. Также со станции можно пересесть на платформу «Аэроэкспресса».

Участок Солнцевской линии длиной 4,9 км с двумя станциями начали строить осенью 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывал, что продление линии улучшит транспортное обслуживание почти 350 тыс. граждан.

Лаура Кеффер