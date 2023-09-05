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Коммерсантъ FM
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Офис президента Украины: Коломойскому могут компенсировать изъятие «Укрнафты»

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма допустил, что государство может компенсировать арестованному бизнесмену Игорю Коломойскому стоимость изъятой у него доли в «Укрнафте».

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

«Государство будет действовать исключительно в рамках законодательства. Есть разные варианты дальнейших действий: один из них — компенсация с учетом оценки компании»,— сказал господин Шурма в интервью украинскому Forbes.

Активы господина Коломойского в крупнейшей нефте- и газодобывающей компании Украины «Укрнафта» были национализированы в ноябре 2022 года. В госсобственность тогда же перешли «Укртатнафта», «Мотор Сич», АвтоКрАЗ и «Запорожтрансформатор», которые, как и «Укрнафта», классифицируются как стратегически важные предприятия. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил национализацию активов необходимостью поддержать оборонный сектор.

Перешедшие в госсобственность предприятия связаны с предпринимателями Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым, Константином Григоришиным и Константином Жеваго. В соответствии с требованиями украинского законодательства по окончании действия статуса военного имущества само имущество или его стоимость могут быть возвращены собственникам.

2 сентября Шевченковский суд в Киеве арестовал Игоря Коломойского до 31 октября с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен ($13,7 млн). Он обвиняется в мошенничестве и легализации денег, приобретенных преступным путем (ст. 190, ст. 209 УК Украины).

Эрдни Кагалтынов

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