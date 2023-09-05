Более полумиллиона человек попросили убежища в ЕС в первой половине 2023 года

По итогам первой половины 2023 года количество заявок на получение убежища, поданных властям стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии (ЕС+), достигло 519 тыс., следует из доклада Агентства по делам беженцев Европейского союза (EUAA). Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый высокий показатель с 2016 года. При этом, как отмечают авторы доклада, исторически большая часть запросов приходится на вторую половину года. Если тенденция подтвердится, то в нынешнем году страны ЕС+ получат более 1 млн заявок на предоставление убежища.

Наибольшее число заявок поступило от граждан Сирии и Афганистана — 66,6 тыс. и 55 тыс. соответственно. Далее в этом списке следуют Венесуэла, Колумбия и Турция. При этом поток беженцев из Сирии достиг максимального уровня со времени кризиса 2015–2016 годов. А в случае с Турцией количество заявок бьет рекордные темпы 2022 года. Что касается принимающих стран, то больше всего заявок поступило в Германию — 30% от общего количества. Это почти вдвое больше, чем в ближайшие по популярности у беженцев страны — Испанию (17%) и Францию (16%).

Несмотря на то что большое количество граждан Украины покинули страну и уехали в страны ЕС, они не входят даже в топ-10 по числу поданных заявок на предоставление убежища. Дело в том, что власти многих европейских стран автоматически предоставляют гражданам Украины временное убежище после начала военного конфликта в марте 2022 года. Такой механизм продлится как минимум до марта 2024 года. Большинство же украинских заявок было подано в Эстонии (36% от общего числа), Франции (17%) и Польше. В общей сложности украинскими гражданами было подано чуть более 7 тыс. заявок, а процент их одобрения европейскими властями достиг уже 94%.

В докладе отмечается и двукратный рост количества заявок на предоставление убежища от граждан России по сравнению с прошлым годом. За первое полугодие таких заявок поступило около 12 тыс. В основном — к властям Германии, Франции и Испании. В течение многих лет уровень одобрения заявок россиян колебался в районе 20%, но в 2022 году этот показатель вырос до 30%, а в первой половине 2023 года — до 35%.

Кирилл Сарханянц