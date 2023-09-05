Большинство петербуржцев поддержали создание в городе единой сети велодорожек

Большинство петербуржцев считает приоритетным направлением развития велосипедного движения в Петербурге строительство велодорожек, а также создание из них единой сети, которая свяжет все районы города, свидетельствует соцопрос, проведенный комитетом по транспорту.

За строительство велодорожек и велополос проголосовали 87% респондентов, за формирование единой велотранспортной сети — 85%. На третьем месте оказалась организация разноуровневых пересечений с автомобильными дорогами, железнодорожными путями и др. преградами, за нее выступили 47% петербуржцев. Меньше всего петербургских велосипедистов интересует увеличение количества пунктов проката, которое поддерживает 10% респондентов.

Больше половины опрошенных (55%), рассказали, что постоянно передвигаются на велосипеде по городу больше 10 лет, и они довольны этим видом транспорта. Среди целей использования велосипеда горожане назвали отдых (26%), занятия спортом (21%), поездки на работу (17%) и на учебу (7%).

В опросе приняли участие более 2700 человек. Наиболее активными участниками оказались жители Приморского, Калининского и Выборгского районов в возрасте от 31 до 40 лет. Итоги опроса комитет по транспорту собирается использовать для создания Концепции развития велоинфраструктуры и велодвижения до 2030 года. Ожидается, что документы будет подготовлен к ноябрю 2023 года.

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