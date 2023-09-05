Прокуратура проводит проверку по факту посадки баржи с солью на мель

Татарская транспортная прокуратура начала проверку по факту посадки на мель баржи с поваренной солью. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Все произошло 4 сентября поздно вечером около села Кирельское на Волге. Там встала на мель баржа, буксируемая теплоходом Н-3291 «Валентин Троегубов». Инцидент случился в 100 м за левой кромкой судового хода и движению судов не мешает.

«Разлива нефтепродуктов нет. Организованы работы по снятию судна с мели»,— уточнили в ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

"Ъ-Казань"