В Донецке задержали жителя Кубани, скрывавшегося от ареста 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в 2007 году подозреваемый был замешан в сбыте крупной партии наркотиков в Выселковском районе. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9,5 лет лишения свободы.

«Преступник переехал в другой регион, значительно изменился внешне и даже неофициально завел новую семью»,— говорится в сообщении.

На протяжении всех 15 лет мужчина постоянно менял место жительства и работал разнорабочим на стройках. При этом злоумышленник избегал любых контактов с представителями власти и старался не бывать в общественных местах.

Мужчину доставили в отдел полиции Донецка, после чего его отправят к месту отбывания наказания.

Анастасия Донскова

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