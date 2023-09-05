Жители Краснодарского края активнее всего копят на пенсию

В январе—июле 2023 года ВТБ Пенсионный фонд провел исследование среди клиентов и выяснил, жители каких регионов России активнее всего копят на пенсию.

На первом месте оказались жители Краснодарского края, на втором — Челябинской области, на третьем — Пермского края.

По данным аналитиков ВТБ Пенсионный фонд, в Краснодарском крае количество новых договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) за полгода увеличилось на 82%, до 97 млн руб. (в сравнении с первым полугодием прошлого года). В Челябинской области данный показатель увеличился на 67%, почти до 60 млн руб. В Пермском крае количество договоров НПО выросло на 55%, общая сумма взносов за отчетный период превысила 56,6 млн руб.

«На сегодняшний день НПО остается надежным способом накопить и приумножить свои долгосрочные сбережения. Растущий интерес клиентов из различных регионов страны демонстрирует, что этот продукт становится ближе и понятнее людям, и они чаще относятся к накоплениям дополнительных средств к старости более ответственно»,— прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

По состоянию на 30 июня 2023 года общая сумма взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения превысила показатели прошлого года на 38% и составила более 3,8 млрд руб.

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