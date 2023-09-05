В Самарской области в 2023 году умерло на 81,5% жителей больше, чем родилось

Число родившихся в Самарской области в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года сократилось на 2,7%. Информацию разместил Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Число умерших сократилось на 9,9%, превысив число родившихся на 81,5% (в январе-июне 2022 года – в 2,0 раза)»,— говорится в сообщении.

В частности, по данным ведомства, с января по июнь текущего года в Самарской области родилось около 11,8 тыс. человек, умерло почти 21,4 тыс. жителей (в минувшем году – 12,1 и 23,7 тыс. соответственно). При этом, как отмечает Самарастат, в регионе «устойчивым и долговременным фактором сокращения населения остается естественная убыль». В первом полугодии текущего года естественная убыль населения была зафиксирована во всех городах и муниципальных районах Самарской области.

Георгий Портнов