Сотрудники филиала «Азот» поздравили студентов с Днем знаний

Сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» поздравили студентов Березников и Соликамска с Днем знаний и вручили лучшим из них именные сертификаты на получение стипендий от предприятия.

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Даниил Сурков, механик проектного офиса строительства цеха нитрата калия филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», депутат Березниковской городской Думы:

«Азот» — предприятие со сложными технологиями. Нам важно, чтобы к нам приходили грамотные специалисты, поэтому мы поддерживаем успешных студентов технических и естественно-научных профилей, а также принимаем участие в обновлении материально-технической базы учебных заведений-партнеров.

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По пять лучших студентов третьих и четвертых курсов из Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ), Березниковского политехнического (БПТ) и Соликамского горно-химического техникума (СГХТ) будут получать от предприятия по 3 500 рублей в месяц. Среди них два студента, обучающихся по договору о целевом обучении с филиалом «Азот». Они уже сейчас успешно осваивают учебную программу, чтобы по окончании вуза работать на предприятии.

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Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям, депутат Березниковской городской Думы:

БФ ПНИПУ в этом году отмечает 65-летие, это важная дата для всех. Наше сотрудничество уже давно переросло в крепкую дружбу. Студенты получают именные стипендии, участвуют в стажировках, проходят на предприятии практику и в дальнейшем трудоустраиваются к нам. Мы знаем, что ПНИПУ выпускает высококлассных грамотных специалистов, поэтому на протяжении многих лет содействуем развитию вуза.

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Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» — социальный партнер БФ ПНИПУ, БПТ и СГХТ. С 2011 года предприятие оказывает учебным заведениям спонсорскую помощь, поощряет именными стипендиями лучших студентов и предоставляет возможность проходить производственную практику.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники