Директора финансовой пирамиды «Гид» Гуляшинову осудили за мошенничество в Удмуртии

В столице Удмуртии суд вынес приговор в отношении Людмилы Гуляшиновой, которую признали виновной в мошенничестве и отмывании денег в качество руководителя ООО «ГИД» (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Суд также рассмотрел дело в отношении ее сообщницы, главного бухгалтера компании, также признанной виновной в мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Напомним, преступление было совершено в июле 2014 года. Тогда женщины создали ООО «ГИД», где лично и через подчиненных сотрудников дезинформировали клиентов относительно компании. Для этого они размещали рекламу, а также сообщали клиентам о возврате средств по заключенным договорам займа и купли-продажи ценных бумаг с процентами за счет прибыли, якобы получаемой от приобретения акций крупных российских организаций, земель в поселке «Домоседово» и строительства домов в ЖК «Солнечная слобода» по ул. Автономной. Жители, доверившись компании, заключали договора и вносили деньги.

Однако в действительности мошенницы привлекали деньги физических лиц, которым выплачивали доходы за счет полученных средств других жителей. Инвестиционная деятельность при этом отсутствовала, то есть представляла финансовую пирамиду. Всего женщинам удалось похитить 223 млн рублей у 171 жителя.

Кроме того, Людмила Гуляшинова на похищенные средства приобрела автомобиль «Ниссан Мурано», который внесла при принятии ее в состав ООО «СДГ» для увеличения уставного капитала на сумму 1,5 млн руб. При выходе из состава организации она получила средства в указанной сумме.

Свою вину женщины не признали. Суд приговорил Людмилу Гуляшинову в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 100 тыс. руб. Сообщнице назначили четыре года лишения свободы условно, а также установили испытательный срок и возложили ряд обязанностей.