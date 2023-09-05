В Челябинске завотделением вуза подозревают в хищении средств

Заведующую отделением одного из высших учебных заведений Челябинска подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), связанном с хищением средств вуза. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщают в ГУ МВД по региону.

Виновную в хищении установили сотрудники отдела полиции «Советский» УМВД России по Челябинску. Они установили, что 36-летняя заведующая отделением вуза внесла в списки получателей повышенной стипендии семерых студентов, которым такая выплата не полагалась. После получения денег каждый из них перевел ей на счет по 8,5 тыс. руб. Общая сумма ущерба вузу составила около 60 тыс. руб.

«В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление должностных лиц, причастных к противоправной деятельности»,— уточняют в ГУ МВД по Челябинской области.

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