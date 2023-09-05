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обновлено 14:52

В Прикамье проверяют сообщения о минировании школ

Несколько школ в Прикамье получили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. По всем таким сообщениям проводится проверка.

Как сообщила пресс-служба краевого минтербеза, сегодня во второй половине дня на электронную почту образовательных учреждений Перми и Березников и на телефон 112 начали поступать сообщения о заложенных взрывных устройствах. В настоящее время оперативные службы оповещены.

Это уже не первая волна сообщений о минировании. В 2022 году такие угрозы поступали в учебные заведения края несколько раз.

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