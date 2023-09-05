Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новой модели от швейцарского производителя роскошных часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mbandf.com Фото: mbandf.com

Новые часы очень необычной формы, которая может вызвать самые разнообразные ассоциации, представил независимый бренд MB&F. Как и всегда у часов от «Макса Бюссера и друзей» (а именно так расшифровывается название бренда) интересная история.

В 2019 году MB&F представил Horological Machine №9, получившую прозвище HM9 "Flow", — дань уважения автомобильному и авиационному дизайну 1940-50-х годов. Корпус часов повторял плавные аэродинамические линии эпохи. Внутри — механизм с двумя полностью независимыми балансовыми колесами и центральным планетарным дифференциалом.

Спустя два года, в 2021-м, бренд выпустил серию из четырех экземпляров HM9 "Sapphire Vision" в прозрачных сапфировых корпусах сложной формы, именно она делает часы особенно сложными в производстве.

Теперь MB&F представил две новые лимитированные пятью экземплярами серии HM9-SV в корпусе из сапфирового стекла, с рамкой из желтого золота и зеленым механизмом c CVD и с рамкой из белого золота с синим механизмом c CVD покрытием.

Цена новинки впечатляет не меньше, чем все остальное, $490 тыс., не считая налогов.