Пол Маккартни ищет потерянный бас

Пол Маккартни решил разыскать свою бас-гитару, потерянную полвека назад. Теперь ее ищут всем миром. Инструмент немецкой фирмы Hofner характерной «скрипичной» формы последний раз видели 50 лет назад, перед распадом The Beatles. Авторы проекта «Потерянный бас» называют пропажу гитары «величайшей загадкой рок-н-ролла», а сам инструмент — «символом культурной и социальной революции, которую группа устроила в шестидесятые». Чем же так важен первый бас Пола Маккартни? И где его искать? Историю инструмента расскажет Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Они познакомились в 1961 году: Маккартни тогда приехал в Германию как гитарист и клавишник The Beatles. На басу играл Стюарт Сатклифф, который вскоре покинул группу, а Полу пришлось искать себе инструмент.

С 30 фунтами в кармане в Гамбурге он отправился в магазин Steinway, где на четвертом этаже они и встретились: ливерпулец и «немец» — 500-й Hofner, изящный бас в форме скрипки.

В истории их знакомства нет особой романтики — в свои 19 лет Маккартни просто не мог позволить себе дорогой американский Fender. Пока Джон Леннон и Джордж Харрисон не стеснялись влезать в долги и кредиты, Пол, как юноша консервативного финансового воспитания, выбрал гитару поскромнее, да и звучала она попроще.

Но именно 500-й Hofner определил звучание The Beatles, да и внешний вид тоже: представить четверку без этого изящного баса в форме скрипки невозможно. Да и нет больше музыкантов такого уровня, играющих на Hofner.

На этот необычный выбор повлияло и то, что Маккартни — левша, рассказал основатель сайта Beatles.ru Алексей Богаевский:

«Как гласит легенда, Маккартни как раз этот Hofner понравился из-за того, что он был симметричным, и музыкант подумал, что прикольно будет его перевернуть, никто не заметит.

Дальше история умалчивает: либо эту гитару сделали под заказ, либо он приобрел уже готовый экземпляр в магазине».

С Hofner были записаны первые альбомы The Beatles, она засветилась на концертах и телешоу, которых было так много, что бас пришлось сдать в ремонт. И Маккартни купил себе еще один, тоже Hofner, но следующего поколения.

Тот самый инструмент в последний видели на съемках фильма Let It Be накануне распада The Beatles. И в суматохе он исчез, продолжает Алексей Богаевский:

«В здании Apple Records, звукозаписывающего лейбла The Beatles, все было довольно хаотично. Очевидцы вспоминают, например, вечеринку, которая продолжалась 24 часа, в течение которой пропали гитары Харрисона. То есть можно предположить, что вместе с этими музыкальными инструментами исчез и бас Маккартни».

Пол Маккартни не раз вспоминал свой инструмент и хотел его разыскать. Он связался Ником Вассом, мастером фабрики Hofner. Тот и запустил проект «Потерянный бас».

Расследователи собирают любые свидетельства, хотя даже не уверены, сохранился ли инструмент. И непонятно, знают ли они серийный номер инструмента, а без него поиски едва ли увенчаются успехом. Разве что только сам Пол Маккартни узнает свой бас, заметил мастер гитарного отдела магазина «Гитарный клуб» Константин:

«Музыкальные инструменты все равно все разные по структуре дерева, по звучанию. Но для поиска нужен серийный номер производства, по-другому никак. Вместе с тем, конечно, Пол Маккартни сможет определить, его ли это экземпляр или нет, ведь он знает нюансы своей бас-гитары».

Расследователи допускают, что нынешний владелец бас-гитары Маккартни и не догадывается, чей инструмент у него хранится. Подобная история произошла с акустикой Джона Леннона. Ее украли в 1963-м и нашли спустя полвека в Америке, кто-то купил ее всего за $175.

Но не исключено, что инструмент похитил человек знающий, и едва ли он захочет его отдавать. Висит он на стене у какого-нибудь битломана или, того хуже, приятеля музыкантов. Кто знает, может, это Ринго Старр бас-гитару прихватил?

Фотогалерея Творческий путь Пола Маккартни Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в семье медсестры и торговца хлопком. Семья не бедствовала, но жила очень скромно: телевизор, как вспоминал Пол, в семье появился в 1953 году. Впервые вышел на сцену Маккартни еще в школе, исполнив нечто (что именно, позже он вспомнить так и не смог), связанное с коронацией Елизаветы II, был удостоен за это приза и, по его словам, испытал первый страх сцены Фото: из личного архива Пола Маккартни В 1957 году состоялась первая встреча будущих создателей группы The Beatles. Школьный друг Пола Маккартни пригласил его в молодежный коллектив под названием The Quarrymen, который основал Джон Леннон. Чуть позже в коллектив Пол Маккартни пригласил своего приятеля Джорджа Харрисона

Слева направо: Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Джон Леннон Фото: AP «Известность — это как страшный сон: ты не можешь из него выбраться, но ты сам его и породил»

К 1960 году музыкальный коллектив вовсю выступает на площадках Ливерпуля и меняет прежнее название на The Silver Beatles, которое после гастролей в Гамбург сокращают до The Beatles Фото: AP Первыми песнями, нашедшими отклик у аудитории, стали Long Tall Sally и My Bonnie. После гастролей в Германии группа заключила договор с лейблом Parlophone Records. В 1960 году в группе появился четвертый участник Ринго Старр

На фото: Пол Маккартни с дочерью Стеллой Фото: AP / Suzanne Vlamis В 1963 году сингл She Loves You возглавил хит-парад в Великобритании и продержался на его вершине семь недель. 4 ноября 1963 года группа выступила в «Королевском варьете»: программа, которую посмотрели более 26 млн зрителей, имела большой резонанс, эффект которого газета Daily Mirror назвала «битломанией». В 1964 году музыканты отправились на гастроли по Европе, а затем в США. Популярность квартета зашкаливала: за ними повсюду следовали толпы поклонников, на концертах фанаты устраивали истерики. Окончательно The Beatles покорили США после выступления по центральному телевизионному каналу в программе Ed Sullivan Show, которую посмотрели более 70 млн человек

На фото: Пол Маккартни с женой Линдой Фото: AP / John Glanville 20 марта 1964 года The Beatles выпустили песню Can’t Buy Me Love, написанную Полом Маккартни. Сингл собрал в США и Англии рекордное количество предварительных заявок (более 3 млн). Подобного первого тиража тогда не было ни у одного другого произведения. Огромной популярностью пользовалась также баллада And I Love Her, на которую впоследствии было сделано более 500 кавер-версий

На фото: Пол Маккартни с женой Линдой Фото: AP 29 июля 1965 года состоялась премьера второго битловского художественного фильма Help!, а 6 августа в Англии вышел одноименный альбом. Центральной песней в нем стала Yesterday — первая песня, записанная Маккартни без участия остальных «битлов», под аккомпанемент акустической гитары и струнного квартета. 1 декабря 1965 года вышел альбом Rubber Soul, ознаменовавший качественно новый этап творчества The Beatles. Самой известной песней Пола Маккартни на этой пластинке стала Michelle. 5 августа 1966 года вышел альбом The Beatles Revolver. Написанные для него Полом Маккартни песни — Eleanor Rigby, Here There and Everywhere, Yellow Submarine и другие стали классикой XX века Фото: AP «А я люблю королеву. Когда мы взрослели, она была куколкой. Нам было типа 11, а ей 21. Она была красавицей, и у нее была замечательная фигура. Я не должен говорить так о Ее Величестве, но мы, будучи школьниками, говорили: смотри, как у нее сиськи торчат. Она была прекрасна. Я никогда не говорил ей этого лично, но в интервью я говорю это довольно часто. Надеюсь, рано или поздно она это прочитает»

На фото: королева Елизавета II и Пол Маккартни во время визита королевы в Ливерпульский институт исполнительских видов искусства, 1996 год Фото: Reuters Любовь к живописи появилась у Маккартни после того, как он увидел, как рисует художник Виллем де Кунинг. Музыкант занялся рисованием в 1983 году. В 1999 году он впервые выставил свои картины в городе Зигене в Германии, и включил в экспозицию фотографии, выполненные его женой Линдой, умершей годом ранее. Первая в Великобритании выставка работ Маккартни открылась в Бристоле, где экспонировалось более 500 полотен. Также Пол Маккартни является автором серии из шести почтовых марок острова Мэн, выпущенных в 2002 году Фото: Reuters С 1971 года, во многом благодаря своей жене Линде, Пол Маккартни занимался сольной карьерой. В августе того же года с женой Линдой, гитаристом Денни Лейном и Денни Сэйвеллом Пол Маккартни основал группу Wings. Дебютный альбом группы Wild Life был сдержанно принят критикой, но по итогам года журнал Record World назвал Пола и Линду лучшим дуэтом

На фото: Пол Маккартни и Джеймс Браун Фото: Reuters 26 апреля 1982 года Маккартни выпустил сольный альбом Tug of War, который считается лучшим диском в карьере музыканта. В том же году он получил награду Brit Awards как лучший артист года. Альбом Маккартни Flaming Pie (1997) поднялся до второго места в Великобритании и США и был номинирован на «Грэмми» как альбом года. 11 марта 1997 года за вклад в развитие музыки Маккартни получил рыцарское звание и стал сэром Полом Маккартни. Свою награду он посвятил своим бывшим коллегам по The Beatles, а также всем жителям Ливерпуля Фото: AP / Christopher Brown «На концерте я не переживаю того, что переживают зрители. Иначе бы я не смог петь. Иначе бы я просто плакал. Но да, бывают моменты. Кажется, это было в Южной Америке. В зале я заметил высокого, прекрасного, как статуя, мужчину с бородой. Он держал руку на плече своей дочери. Я пел Let it be, а он смотрел на свою дочь, а она смотрела на него, и они переживали в этот момент одно и то же. Сложно петь, когда видишь такое»

На фото: Ринго Старр (слева) и Пол Маккартни Фото: Reuters 9 октября 2011 года Пол Маккартни женился в третий раз, его женой стала американская предпринимательница Нэнси Шевелл (на фото). Первая жена музыканта Линда умерла 17 апреля 1998 года от рака груди, от брака с ней у Пола трое детей — Мэри, Стелла и Джеймс. Кроме того, Маккартни удочерил дочь Линды от первого брака Хизер. Второй раз музыкант женился в 2002 году на бывшей модели Хизер Миллс. Супруги развелись 17 марта 2008 года, у них есть дочь Беатрис Милли Фото: Reuters В 2012 году Пол Маккартни получил звезду на Аллее славы Голливуда. За нее он поблагодарил всех участников группы The Beatles Фото: Reuters В 2002 году Пол Маккартни начал всемирное турне Back In The World, в ходе которого впервые посетил Россию и 24 мая 2003 года выступил с концертом на Красной площади в Москве. В 2011 году Маккартни был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен, согласно опросу журнала Rolling Stone. Экс-битла неоднократно включали в Книгу рекордов Гиннесса, в том числе как самого успешного музыканта и композитора новейшей истории. А в честь 75-летнего юбилея королева Елизавета II объявила о присуждении сэру Полу Ордена кавалеров почета — награды, которую может иметь не более 65 человек, одновременно живущих на планете Фото: AP В ноябре 2021 года вышла книга музыканта под названием The Lyrics: 1956 to Present. Она основана на беседах Пола Маккартни с ирландским поэтом Полом Малдуном Фото: David Richard / AP В июне 2022 года Маккартни стал хедлайнером фестиваля «Гластонбери». Он оказался самым возрастным участником фестиваля за всю его историю Фото: Andrew Lipovsky / NBCU Photo Bank / NBCUniversal / Getty Images / Getty Images Следующая фотография 1 / 17 Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в семье медсестры и торговца хлопком. Семья не бедствовала, но жила очень скромно: телевизор, как вспоминал Пол, в семье появился в 1953 году. Впервые вышел на сцену Маккартни еще в школе, исполнив нечто (что именно, позже он вспомнить так и не смог), связанное с коронацией Елизаветы II, был удостоен за это приза и, по его словам, испытал первый страх сцены Фото: из личного архива Пола Маккартни В 1957 году состоялась первая встреча будущих создателей группы The Beatles. Школьный друг Пола Маккартни пригласил его в молодежный коллектив под названием The Quarrymen, который основал Джон Леннон. Чуть позже в коллектив Пол Маккартни пригласил своего приятеля Джорджа Харрисона

Слева направо: Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Джон Леннон Фото: AP «Известность — это как страшный сон: ты не можешь из него выбраться, но ты сам его и породил»

К 1960 году музыкальный коллектив вовсю выступает на площадках Ливерпуля и меняет прежнее название на The Silver Beatles, которое после гастролей в Гамбург сокращают до The Beatles Фото: AP Первыми песнями, нашедшими отклик у аудитории, стали Long Tall Sally и My Bonnie. После гастролей в Германии группа заключила договор с лейблом Parlophone Records. В 1960 году в группе появился четвертый участник Ринго Старр

На фото: Пол Маккартни с дочерью Стеллой Фото: AP / Suzanne Vlamis В 1963 году сингл She Loves You возглавил хит-парад в Великобритании и продержался на его вершине семь недель. 4 ноября 1963 года группа выступила в «Королевском варьете»: программа, которую посмотрели более 26 млн зрителей, имела большой резонанс, эффект которого газета Daily Mirror назвала «битломанией». В 1964 году музыканты отправились на гастроли по Европе, а затем в США. Популярность квартета зашкаливала: за ними повсюду следовали толпы поклонников, на концертах фанаты устраивали истерики. Окончательно The Beatles покорили США после выступления по центральному телевизионному каналу в программе Ed Sullivan Show, которую посмотрели более 70 млн человек

На фото: Пол Маккартни с женой Линдой Фото: AP / John Glanville 20 марта 1964 года The Beatles выпустили песню Can’t Buy Me Love, написанную Полом Маккартни. Сингл собрал в США и Англии рекордное количество предварительных заявок (более 3 млн). Подобного первого тиража тогда не было ни у одного другого произведения. Огромной популярностью пользовалась также баллада And I Love Her, на которую впоследствии было сделано более 500 кавер-версий

На фото: Пол Маккартни с женой Линдой Фото: AP 29 июля 1965 года состоялась премьера второго битловского художественного фильма Help!, а 6 августа в Англии вышел одноименный альбом. Центральной песней в нем стала Yesterday — первая песня, записанная Маккартни без участия остальных «битлов», под аккомпанемент акустической гитары и струнного квартета. 1 декабря 1965 года вышел альбом Rubber Soul, ознаменовавший качественно новый этап творчества The Beatles. Самой известной песней Пола Маккартни на этой пластинке стала Michelle. 5 августа 1966 года вышел альбом The Beatles Revolver. Написанные для него Полом Маккартни песни — Eleanor Rigby, Here There and Everywhere, Yellow Submarine и другие стали классикой XX века Фото: AP «А я люблю королеву. Когда мы взрослели, она была куколкой. Нам было типа 11, а ей 21. Она была красавицей, и у нее была замечательная фигура. Я не должен говорить так о Ее Величестве, но мы, будучи школьниками, говорили: смотри, как у нее сиськи торчат. Она была прекрасна. Я никогда не говорил ей этого лично, но в интервью я говорю это довольно часто. Надеюсь, рано или поздно она это прочитает»

На фото: королева Елизавета II и Пол Маккартни во время визита королевы в Ливерпульский институт исполнительских видов искусства, 1996 год Фото: Reuters Любовь к живописи появилась у Маккартни после того, как он увидел, как рисует художник Виллем де Кунинг. Музыкант занялся рисованием в 1983 году. В 1999 году он впервые выставил свои картины в городе Зигене в Германии, и включил в экспозицию фотографии, выполненные его женой Линдой, умершей годом ранее. Первая в Великобритании выставка работ Маккартни открылась в Бристоле, где экспонировалось более 500 полотен. Также Пол Маккартни является автором серии из шести почтовых марок острова Мэн, выпущенных в 2002 году Фото: Reuters С 1971 года, во многом благодаря своей жене Линде, Пол Маккартни занимался сольной карьерой. В августе того же года с женой Линдой, гитаристом Денни Лейном и Денни Сэйвеллом Пол Маккартни основал группу Wings. Дебютный альбом группы Wild Life был сдержанно принят критикой, но по итогам года журнал Record World назвал Пола и Линду лучшим дуэтом

На фото: Пол Маккартни и Джеймс Браун Фото: Reuters 26 апреля 1982 года Маккартни выпустил сольный альбом Tug of War, который считается лучшим диском в карьере музыканта. В том же году он получил награду Brit Awards как лучший артист года. Альбом Маккартни Flaming Pie (1997) поднялся до второго места в Великобритании и США и был номинирован на «Грэмми» как альбом года. 11 марта 1997 года за вклад в развитие музыки Маккартни получил рыцарское звание и стал сэром Полом Маккартни. Свою награду он посвятил своим бывшим коллегам по The Beatles, а также всем жителям Ливерпуля Фото: AP / Christopher Brown «На концерте я не переживаю того, что переживают зрители. Иначе бы я не смог петь. Иначе бы я просто плакал. Но да, бывают моменты. Кажется, это было в Южной Америке. В зале я заметил высокого, прекрасного, как статуя, мужчину с бородой. Он держал руку на плече своей дочери. Я пел Let it be, а он смотрел на свою дочь, а она смотрела на него, и они переживали в этот момент одно и то же. Сложно петь, когда видишь такое»

На фото: Ринго Старр (слева) и Пол Маккартни Фото: Reuters 9 октября 2011 года Пол Маккартни женился в третий раз, его женой стала американская предпринимательница Нэнси Шевелл (на фото). Первая жена музыканта Линда умерла 17 апреля 1998 года от рака груди, от брака с ней у Пола трое детей — Мэри, Стелла и Джеймс. Кроме того, Маккартни удочерил дочь Линды от первого брака Хизер. Второй раз музыкант женился в 2002 году на бывшей модели Хизер Миллс. Супруги развелись 17 марта 2008 года, у них есть дочь Беатрис Милли Фото: Reuters В 2012 году Пол Маккартни получил звезду на Аллее славы Голливуда. За нее он поблагодарил всех участников группы The Beatles Фото: Reuters В 2002 году Пол Маккартни начал всемирное турне Back In The World, в ходе которого впервые посетил Россию и 24 мая 2003 года выступил с концертом на Красной площади в Москве. В 2011 году Маккартни был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен, согласно опросу журнала Rolling Stone. Экс-битла неоднократно включали в Книгу рекордов Гиннесса, в том числе как самого успешного музыканта и композитора новейшей истории. А в честь 75-летнего юбилея королева Елизавета II объявила о присуждении сэру Полу Ордена кавалеров почета — награды, которую может иметь не более 65 человек, одновременно живущих на планете Фото: AP В ноябре 2021 года вышла книга музыканта под названием The Lyrics: 1956 to Present. Она основана на беседах Пола Маккартни с ирландским поэтом Полом Малдуном Фото: David Richard / AP В июне 2022 года Маккартни стал хедлайнером фестиваля «Гластонбери». Он оказался самым возрастным участником фестиваля за всю его историю Фото: Andrew Lipovsky / NBCU Photo Bank / NBCUniversal / Getty Images / Getty Images Смотреть

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".