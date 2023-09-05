Пол Маккартни ищет потерянный бас

Пол Маккартни решил разыскать свою бас-гитару, потерянную полвека назад. Теперь ее ищут всем миром. Инструмент немецкой фирмы Hofner характерной «скрипичной» формы последний раз видели 50 лет назад, перед распадом The Beatles. Авторы проекта «Потерянный бас» называют пропажу гитары «величайшей загадкой рок-н-ролла», а сам инструмент — «символом культурной и социальной революции, которую группа устроила в шестидесятые». Чем же так важен первый бас Пола Маккартни? И где его искать? Историю инструмента расскажет Иван Корякин.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Они познакомились в 1961 году: Маккартни тогда приехал в Германию как гитарист и клавишник The Beatles. На басу играл Стюарт Сатклифф, который вскоре покинул группу, а Полу пришлось искать себе инструмент.
С 30 фунтами в кармане в Гамбурге он отправился в магазин Steinway, где на четвертом этаже они и встретились: ливерпулец и «немец» — 500-й Hofner, изящный бас в форме скрипки.
В истории их знакомства нет особой романтики — в свои 19 лет Маккартни просто не мог позволить себе дорогой американский Fender. Пока Джон Леннон и Джордж Харрисон не стеснялись влезать в долги и кредиты, Пол, как юноша консервативного финансового воспитания, выбрал гитару поскромнее, да и звучала она попроще.
Но именно 500-й Hofner определил звучание The Beatles, да и внешний вид тоже: представить четверку без этого изящного баса в форме скрипки невозможно. Да и нет больше музыкантов такого уровня, играющих на Hofner.
На этот необычный выбор повлияло и то, что Маккартни — левша, рассказал основатель сайта Beatles.ru Алексей Богаевский:
«Как гласит легенда, Маккартни как раз этот Hofner понравился из-за того, что он был симметричным, и музыкант подумал, что прикольно будет его перевернуть, никто не заметит.
Дальше история умалчивает: либо эту гитару сделали под заказ, либо он приобрел уже готовый экземпляр в магазине».
С Hofner были записаны первые альбомы The Beatles, она засветилась на концертах и телешоу, которых было так много, что бас пришлось сдать в ремонт. И Маккартни купил себе еще один, тоже Hofner, но следующего поколения.
Тот самый инструмент в последний видели на съемках фильма Let It Be накануне распада The Beatles. И в суматохе он исчез, продолжает Алексей Богаевский:
«В здании Apple Records, звукозаписывающего лейбла The Beatles, все было довольно хаотично. Очевидцы вспоминают, например, вечеринку, которая продолжалась 24 часа, в течение которой пропали гитары Харрисона. То есть можно предположить, что вместе с этими музыкальными инструментами исчез и бас Маккартни».
Пол Маккартни не раз вспоминал свой инструмент и хотел его разыскать. Он связался Ником Вассом, мастером фабрики Hofner. Тот и запустил проект «Потерянный бас».
Расследователи собирают любые свидетельства, хотя даже не уверены, сохранился ли инструмент. И непонятно, знают ли они серийный номер инструмента, а без него поиски едва ли увенчаются успехом. Разве что только сам Пол Маккартни узнает свой бас, заметил мастер гитарного отдела магазина «Гитарный клуб» Константин:
«Музыкальные инструменты все равно все разные по структуре дерева, по звучанию. Но для поиска нужен серийный номер производства, по-другому никак. Вместе с тем, конечно, Пол Маккартни сможет определить, его ли это экземпляр или нет, ведь он знает нюансы своей бас-гитары».
Расследователи допускают, что нынешний владелец бас-гитары Маккартни и не догадывается, чей инструмент у него хранится. Подобная история произошла с акустикой Джона Леннона. Ее украли в 1963-м и нашли спустя полвека в Америке, кто-то купил ее всего за $175.
Но не исключено, что инструмент похитил человек знающий, и едва ли он захочет его отдавать. Висит он на стене у какого-нибудь битломана или, того хуже, приятеля музыкантов. Кто знает, может, это Ринго Старр бас-гитару прихватил?
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