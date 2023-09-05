NF Property Management возьмет в управление складской комплекс «Вейлкорп»

NF Property Management договорилась с компанией Central Properties об управлении складским комплексом «Вейлкорп». Об этом «Ъ-СПб» сообщили в NF Group. Склад находится в поселке Шушары, его площадь составляет 41 тыс. кв. метров.

Central Properties приобрела «Вейлкорп» в начале этого года, стоимость сделки оценивалась в 1,7-1,8 млрд рублей. Ранее этот объект принадлежал Logicor, которая входит в число крупнейших складских девелоперов Европы. Это был единственный ее объект в России. До конца этого года на базе комплекса будет сформирован закрытый паевой инвестиционный фонд под управлением УК «Парус Управление Активами», отметил заместитель генерального директора Central Properties Александр Ларин.

В портфель Central Properties входит более 850 кв. м складской, офисной и торговой недвижимости. Компания принадлежит Денису Степанову и Сергею Егорову, которые совместно с главой совета директоров NF Group Кириллом Стародубцевым и управляющим партнером компании Алексеем Новиковым входят в число владельцев Parus Asset Management.

Константин Куркин

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