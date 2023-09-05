«Атоммаш» отгрузил корпус атомного реактора ВВЭР-ТОИ для Курской АЭС

На производственной площадке «Атоммаш» (входит в «Росатом») в Волгодонске завершилась сборка и отгрузка корпуса атомного реактора для второго энергоблока Курской АЭС-2. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Согласно информации компании, ВВЭР-ТОИ — это новый водо-водяной энергетический оптимизированный и информатизированный реактор. Его вес составляет 340 т. Транспортировать корпус будут с помощью водного и наземного транспорта.

Реактор разработан отечественными инженерами. Он обладает повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями, а также повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям. В производстве применяется безникелевая сталь, благодаря чему изделие отвечает международным стандартам безопасности.

Для «Росатома» это уже четвертый реактор, изготовленный в этом году. Ранее корпорация отправила корпуса реакторов и комплекты парогенераторов для Тяньваньской АЭС, АЭС «Сюйдапу» (Китайская Народная республика) и АЭС «Куданкулам» (Индия).

Анастасия Назарова